Враг атаковал Сумщину: повреждены дома, загорелся пожар (видео)

В результате ударов возник масштабный пожар в жилом секторе.

Российские войска атаковали Сумскую область в ночь на 11 марта, повредив жилые дома и авто.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Российская армия атаковала один из приграничных населенных пунктов Сумщины. По предварительным данным, травмирован один человек. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили.

В результате ударов возник масштабный пожар в жилом секторе. Чрезвычайники предотвратили дальнейшее распространение огня и ликвидировали возгорание.

В ГСЧС также опубликовали видео тушения пожара в Сумской области.

Из-за атаки на Сумщину были повреждены дома, возник пожар

Напомним, Россия в очередной раз устроила ночную атаку по Украине 11 марта. Враг запустил баллистическую ракету и 126 беспилотников.