Война
105
1 мин

Враг атаковал Сумскую область дронами: стали известны последствия

В Сумах зафиксированы перебои со светом после атаки дронами

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Дроны

Дроны

В Сумской громаде зафиксирована атака российских ударных БпЛА, в результате которой повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации в Telegram.

По имеющейся информации, после удара в городе наблюдаются перебои с электроснабжением.

Также беспилотники попали в жилой сектор одного из старостинских округов. Данные о масштабе разрушений и возможных пострадавших пока уточняются.

Власти отмечают, что угроза повторных ударов сохраняется, и призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Сумщине около 20 тысяч человек отказались от эвакуации. Люди, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию, не хотят покидать собственные дома.

