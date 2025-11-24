- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал Сумскую область дронами: стали известны последствия
В Сумах зафиксированы перебои со светом после атаки дронами
В Сумской громаде зафиксирована атака российских ударных БпЛА, в результате которой повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации в Telegram.
По имеющейся информации, после удара в городе наблюдаются перебои с электроснабжением.
Также беспилотники попали в жилой сектор одного из старостинских округов. Данные о масштабе разрушений и возможных пострадавших пока уточняются.
Власти отмечают, что угроза повторных ударов сохраняется, и призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Сумщине около 20 тысяч человек отказались от эвакуации. Люди, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию, не хотят покидать собственные дома.