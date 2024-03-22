Враг атаковал УАБами город на Черниговщине: уничтожен дом культуры, есть раненые (фото)

В МВД показали фото уничтоженного дома культуры, который после попадания охватил пожар.
Российские войска 22 марта атаковали управляемыми авиабомбами центр города Семеновка Черниговской области и уничтожили здание культуры.
Об этом сообщили начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и в МВД Украины.
В заявлении МВД указано, что россияне атаковали авиабомбами центр Семеновки. В результате атаки разрушения испытало здание культуры и были ранены два человека.
"Одного пострадавшего мужчину госпитализировали, другая пострадавшая от госпитализации отказалась. На месте работают профильные службы", – уточнили в министерстве.
Комментируя атаку, Чаус отметил, что российские пропагандисты подадут ее так: "В результате попадания трех бомб в военную базу уничтожены 650 иностранных наемников-неонацистов, 8 Брэдли и три F-16".
"О реальной обстановке: уничтожено здание культуры, ранены два гражданских лица. Помощь оказывается", — сообщил глава ОВА.
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Напомним, в этот же день в Новгород-Северском районе Черниговщины вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими. Пострадали три человека.
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