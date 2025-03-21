Враг атаковал украинские области беспилотниками: названо направление движения

В ночь на 21 марта 2024 года враг атаковал Украину ударными беспилотниками.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Также в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс – северный/северо-восточный;

БпЛА на востоке Запорожской области, курс – северный;

БпЛА в акватории Черного моря, курс – постоянно меняет курс;

БпЛА на юге Донбасса, курс – северо-западный;

БпЛА на западе и центральной части Кировоградщины, курс — западный/северо-западный;

БпЛА на юго-западе и центральной части Полтавщины, курс — северо-западный/юго-западный;

БпЛА на юге и центральной части Черниговщины, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на востоке и юге Киевской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на востоке и юге Черкасской области, курс — северо-западный;

БпЛА на севере Житомирской области, курс — западный/юго-западный.

"Внимание! г.Сумы! Над городом вражеский БпЛА! Хмельницкая область и Уманский р-н Черкасской области — угроза применения врагом ударных БпЛА!", — добавляют в сообщении.

Напомним, что в Кропивницком вчера, 19 марта 2025 года, прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.

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