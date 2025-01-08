Враг атаковал Запорожье: количество пострадавших стремительно растет (фото)

Иван Федоров сообщил о последствиях вражеского авиаудара по Запорожью.
Россия 8 января нанесла авиаудар по Запорожью, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
"Количество раненых в результате удара россиян по Запорожью возросло до шести. Один человек погиб", — написал он.
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"Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники", — написал он.
Федоров сообщил, что враг атаковал промышленную инфраструктуру Запорожья, повредив автомобили и трамвай. ВСУ предупреждали об авиаударе управляемыми бомбами.
Нагадаємо, Константин Денисов, спикер легиона "Свобода", сообщал, что на Запорожском направлении россияне не могут закрепиться из-за артиллерийских и авиационных ударов. Он добавил, что вражеские ВРГ пытаются продвигаться, но не могут удержаться на занятых позициях.
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