Враг атаковал Запорожье "Шахедами": Федоров сообщил о последствиях

Атака дронов на Запорожье / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали Запорожье беспилотниками вечером 17 февраля. В результате удара получил один человек, который, к сожалению, умер. Также зафиксированы повреждения жилой застройки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«К сожалению, женщина, получившая ранения в результате атаки на Запорожье, погибла», — написал он.

По предварительным данным, в результате атаки дронами-камикадзе типа «Шахед» повреждены окна и фасады жилых домов. Ранена женщина. Информация о состоянии уточняется.

«По предварительной информации, в результате удара „Шахедом“ повреждены окна и фасады жилых домов. Ранения получил один человек», — написал Федоров.

На месте работают экстренные службы. Последствия обстрелов выясняются.

Напомним, россияне перебросили элитные подразделения из Херсона на Гуляйпольское направление. Они пытаются прорвать оборону ВСУ в Запорожье и создать угрозу областному центру.

Между тем ВСУ отбили более 200 квадратных километров менее чем за неделю.