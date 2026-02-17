- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атаковал Запорожье "Шахедами": Федоров сообщил о последствиях
В результате удара дронами по Запорожье пострадал один человек. Зафиксированы повреждения жилых домов, на месте работают службы.
Российские войска атаковали Запорожье беспилотниками вечером 17 февраля. В результате удара получил один человек, который, к сожалению, умер. Также зафиксированы повреждения жилой застройки.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«К сожалению, женщина, получившая ранения в результате атаки на Запорожье, погибла», — написал он.
По предварительным данным, в результате атаки дронами-камикадзе типа «Шахед» повреждены окна и фасады жилых домов. Ранена женщина. Информация о состоянии уточняется.
«По предварительной информации, в результате удара „Шахедом“ повреждены окна и фасады жилых домов. Ранения получил один человек», — написал Федоров.
На месте работают экстренные службы. Последствия обстрелов выясняются.
Напомним, россияне перебросили элитные подразделения из Херсона на Гуляйпольское направление. Они пытаются прорвать оборону ВСУ в Запорожье и создать угрозу областному центру.
Между тем ВСУ отбили более 200 квадратных километров менее чем за неделю.