Враг атакует Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Угледар: Генштаб — о ситуации на самых горячих точках фронта

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжает наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара, но они безуспешны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 4 марта.

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"В течение суток противник нанес 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, по жилым домам и гражданской инфраструктуре Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, погибли и ранены среди мирного населения", — сообщает украинское командование.

Ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевка, Атинское, Голышевское, Павловка и Садки Сумской области и районов 22 населенных пунктов Харьковской области. Среди них — Гранов, Глубокое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочково, Ольховатка, Дворичанское и Двухлетняя.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытается оцепить город Бахмут. В течение суток наши воины отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка и Бахмут Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Орехово-Василевка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Предтечине, Александро-Шультино, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк.

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское и Красногоровка. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 20 населенных пунктов. В частности, Каменки, Авдеевки, Ласточкиного, Красногоровки, Невельского, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Времивки.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 30 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области; Красный Маяк, Казацкое, Ивановка, Антоновка и Инженерное Херсонской области и Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Оккупация Запорожской АЭС

Украинское командование сообщило, что на Запорожской АЭС сейчас катастрофически не хватает специалистов, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. А потому российские оккупанты трудоустраивают на АЭС лиц без соответствующего образования и стажа. Это может привести к непредсказуемым последствиям.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам и 1 — по составу боеприпасов противник", — отметили в Генштабе.

К слову, по данным разведки Британии, украинские защитники добились стратегического успеха в Бахмуте в Донецкой области.

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