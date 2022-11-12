Враг атакует на трех направлениях: в Генштабе рассказали об оперативной обстановке на фронте и успехах Сил обороны

После бегства с правого берега Днепра оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на Левобережье.

На деоккупированных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия. В город вернулись представители украинской власти.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 12 ноября.

После бегства с правого берега Днепра оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на Левобережье. В течение суток российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары получили более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровско и Сумской областей.

Также враг продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Остается опасность ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны" - говорится в сообщении.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области;

на Слобожанском направлении – зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площадка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Опросное, Белогоровка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опросного;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка.

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"На Южнобужском направлении враг, после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр", — добавляют в Генштабе ВСУ.

Силы обороны нанесли удар по скоплению оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.

Напомним, в Институте изучения войны считают, что у российских военных больше нет возможности удерживать правый берег Днепра. Кроме того, по их данным, ВСУ скоро завершат освобождение Херсонской области.

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