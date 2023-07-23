"Враг атакует не только ночью": Россия вывела в Черное море ракетоноситель — высокий уровень опасности

Армия России снова держит в Черном море носители "Калибров".

В Черном море произошла ротация ракетоносителей после ракетных ударов по Украине в ночь на 23 июля. Подлодка, выпустившая ночью все "Калибры", заведена в пункт базирования.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь".

На утро 23 июля на боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряжение которого – до восьми ракет "Калибр".

"Уровень ракетной опасности остается чрезвычайно высоким. Напоминаем, враг атакует не только ночью. На днях он прибег к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня. Будьте бдительны и сознательны, не пренебрегайте собственной безопасностью и переходите в укрытия", — предупредили в ОК "Південь".

Напомним, спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк подчеркнула, что Россия продолжит наносить ракетные атаки по югу Украины, поскольку еще не достигла поставленных целей.

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