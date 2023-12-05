Враг атакует пехотой: в ВСУ сообщили о ситуации с Авдеевским коксохимом

Число наземных атак со стороны врага не уменьшается.

На Авдеевском направлении в районе Степного продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения, пытающиеся подойти к коксохимическому заводу, либо отступают, либо их уничтожают ВСУ.

Представитель объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил об этом в эфире телеканала "Эспрессо" 5 декабря.

Он добавил, что именно пехота штурмует позиции украинских бойцов, потому что армия РФ катастрофически теряет бронетехнику вблизи Авдеевки. Однако там возросла активность вражеской авиации, в частности, противник после некоторого перерыва возобновил применение штурмовиков СУ-25 и вертолетов Ка-52.

"Еще 7 военнослужащих РФ сдались в плен, а общие потери окупантов за минувшие сутки достигли 428 человек. Также уничтожена 21 единица военной техники противника", — сообщил Штупун.

Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления также сообщил о целях врага на направлении.

"Враг рвется за железную дорогу, но все российские подразделения, пытающиеся подойти к Авдеевскому коксохиму, либо отступают, либо уничтожаются", — сказал Штупун.

Пехота штурмует позиции ВСУ, потому что боевая работа его техники усложнена погодными условиями, а также значительными потерями.

"Если россияне бросают вперед бронетехнику, то 70% не возвращается с поля боя", — добавил спикер.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщал, что россияне не будут останавливаться возле Авдеевки. Они будут только усиливать свое давление. И у них есть резервы для этого.

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