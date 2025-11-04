- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 4 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
БпЛА на Харьковщине в направлении на/мимо Слобожанское;
БпЛА на Днепропетровщине в направлении Павлограда, Юрьевка с востока;
БпЛА на юге Одесщины, курс – западный (вектор – н.п.Катлабуг).
БпЛА на западных окраинах г.Запорожья, курс – северо-западный.
БпЛА в направлении Измаила (Одесщина) с северо-востока.
Идет угроза применения врагом ударных БПЛА.