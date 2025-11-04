ТСН в социальных сетях

Война
213
1 мин

Враг атакует Украину БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

Украину в ночь на 4 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

  • БпЛА на Харьковщине в направлении на/мимо Слобожанское;

  • БпЛА на Днепропетровщине в направлении Павлограда, Юрьевка с востока;

  • БпЛА на юге Одесщины, курс – западный (вектор – н.п.Катлабуг).

  • БпЛА на западных окраинах г.Запорожья, курс – северо-западный.

  • БпЛА в направлении Измаила (Одесщина) с северо-востока.

  • Идет угроза применения врагом ударных БПЛА.

