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Враг атакует Украину ударными БПЛА: военные назвали направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 15 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
Вражеский БпЛА на севере Сумщины в районе Сум, курс к востоку.
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками в ночь на 14 апреля. Из-за этого возникли пожары и зафиксированы разрушения.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .