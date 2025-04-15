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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: военные назвали направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 15 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • Вражеский БпЛА на севере Сумщины в районе Сум, курс к востоку.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками в ночь на 14 апреля. Из-за этого возникли пожары и зафиксированы разрушения.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .

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