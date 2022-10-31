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"Враг бесится": Садовый высоко оценил работу ПВО в сложных погодных условиях

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"Враг бесится": Садовый высоко оценил работу ПВО в сложных погодных условиях

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Садовый призвал поддерживать украинскую армию деньгами.

Мэр Львова Андрей Садовый, комментируя массированную ракетную атаку россиян на Украину, отметил работу сил ПВО в туманной погоде и подчеркнул, что они титаны.

Об этом Садовый написал в Телеграмме.

"Силы ПВО, которые в такой туманной погоде сбивают ракеты, без преувеличения – ТИТАНЫ", — говорится в его сообщении.

Мэр Львова призвал людей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, а также донатить украинскую армию, поддерживать родных и военных.

"Враг бесится, потому что знает, что нас не победить. Будьте внимательны! Доверяйте и распространяйте информацию только из проверенных и официальных источников! Донатьте на ВСУ! Поддерживайте родных и Украинскую Армию", — призвал Садовый.

Напомним, глава ОВА Максим Козицкий заявил, что утром 31 октября над Львовщиной сбили вражеские ракеты.

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