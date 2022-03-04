Враг беснуется, потому что видит свои машины металлоломом: ВСУ уничтожили технику оккупантов под Броварами

Враг беснуется, потому что видит свои машины металлоломом: ВСУ уничтожили технику оккупантов под Броварами

В штабе также добавили, что враг прячет свою технику среди домов мирных жителей.

На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты.

Об этом 4 марта утром сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Враг прячет свою технику среди домов мирных жителей. Грабит магазины. Беснуется. Потому что видит свои машины, ставшие металлоломом и знает, что его ждет такая же участь!", — говорится в сообщении.