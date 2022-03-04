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Враг беснуется, потому что видит свои машины металлоломом: ВСУ уничтожили технику оккупантов под Броварами

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Враг беснуется, потому что видит свои машины металлоломом: ВСУ уничтожили технику оккупантов под Броварами

В штабе также добавили, что враг прячет свою технику среди домов мирных жителей.

На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты.

Об этом 4 марта утром сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Враг прячет свою технику среди домов мирных жителей. Грабит магазины. Беснуется. Потому что видит свои машины, ставшие металлоломом и знает, что его ждет такая же участь!", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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