Враг беспощадно пытается прорвать оборону в Донецкой области: Сырский о ситуации на фронте

Российские войска интенсивно наступают на Новопавловском направлении в Донецкой области, пытаясь прорвать оборону и захватить три населенных пункта.

О ситуации на передовой сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, противник продолжает реализацию своего давнего замысла — выйти на административные границы Донбасса, однако за три года его планы остаются невыполнимыми.

"Потери врага только растут, а наши воины наносят ему максимальные потери как в живой силе, так и в технике", — отметил он.

На командных пунктах командующий заслушал командующего ОТУ "Донецк" Александра Тарнавского и командиров бригад по ведению боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов.

"Отдал все необходимые распоряжения по их решению", — добавил Сырский.

Украинские военные провели перегруппировку войск и улучшили взаимодействие подразделений, что позволило сдержать врага.

"Выражаю искреннюю благодарность нашим защитникам и защитницам за результативность, мужество и стойкость", — подчеркнул командующий.

Украинские воины продолжают держать оборону и не дают врагу шансов на продвижение.

Напомним, по словам Сырского, украинские силы уже наносят удары по объектам на территории России на расстоянии до 1700 километров.

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