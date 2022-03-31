Враг бьет по складах продуктов и блокирует посевную, чтобы спровоцировать голод: фермеры срывают и эти планы РФ

Враг бьет по складах продуктов и блокирует посевную, чтобы спровоцировать голод: фермеры срывают и эти планы РФ

В этом году в Винницкой области посевную начали на несколько недель раньше обычного.

Обстрелы рашистов ударили по посевной кампании в Украине. О намерениях врага повлечь за собой гуманитарную катастрофу уже заявили в правительстве. Однако аграрии на местах уверены, что у россиян ничего не получится, и хлеб в Украине будет.

Об этом говорится в ТСН.

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В этих сеялках на Винничине яровые пшеница и ячмень. В этом году здесь посевную начали на несколько недель раньше обычного. Хотят поймать хорошую погоду, а еще – спешат сеять из-за войны. Ранее Виталий засевал поля кукурузой и соей и вот впервые за несколько лет сеет только пшеницу. «Сеем яровую пшеницу, сорт Печерянка, с нормой 240 кг на гектар», – говорит мужчина.

Как раз так- с учетом новых потребностей страны- и просят сеять в военной администрации. Меньше кукурузы и подсолнечника, которые раньше шли на экспорт, и больше продовольственного зерна и гречки, чтобы прокормить украинцев. «Расширение площадей посева продовольственных культур – пшеница ярая, ячмень яровой, крупяных культур – гречка, просо, сахарной свеклы - это основные культуры, обеспечивающие продовольственную безопасность», — объясняет директор института кормов и сельского хозяйства Подолья Александр Корнийчук.

Аграрии уверены, что у россиян не получится избавить украинцев хлеба

«Эта посевная 2022 будет важнейшая из посевных, у меня уже было 24 посевных, сколько я работаю в сельском хозяйстве – эта для Украины и для населения самая важная», — уверяет фермер Андрей.

Для обеспечения страны крупами, ученые предлагают сеять ультра ранние сорта гречки, которая рождает дважды в год, а также рис.

В промышленных масштабах будут сажать и картофель. Фермеры обещают нулевые кредиты. Но сейчас тем критично не хватает горючего. «Винницкая область нуждается в 22 тыс. тонн дизельного горючего, есть очень большая проблема минеральных удобрений. Враг бьет именно по нефтебазам, бьет точечно по составам с продуктами питания. Они надеются, что мы будем голодать», – говорит председатель Винницкой военной администрации Сергей Борзов.

Голода не будет – уверены фермеры. Торопятся как можно раньше засеять все поля, техника на полях останавливается только при воздушной тревоге. Как только дают отбой, фермеры снова заводят сеялки. Чрезвычайники призывают трактористов осторожничать и внимательно смотреть на пашню. Ведь в земле могут быть решистские снаряды, которые не разорвались.

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