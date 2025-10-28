Враг бьется об оборону: что сдерживает россиян в Донецкой области и Запорожье

ВСУ на фронте / © Associated Press

Россия не отказалась от намерений полностью захватить четыре украинских области, однако реализация этих планов маловероятна.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, для достижения целей врагу нужно одновременно получить массовую военно-техническую помощь и ослабление украинской армии, которая сейчас выглядит нереально.

Сейчас российские силы пытаются продвинуться у Покровска и Купянска, но жесткой фиксации контроля там нет. Линии фронта размыты, а боевые порядки сторон часто перемешаны.

«Есть шанс удержать Покровск, но самое важное — сохранить личный состав. Россияне продвигаются малыми группами, а наши дроны эффективно уничтожают их», — подчеркнул эксперт.

На южном направлении враг пытается продвинуться в сторону Степногорска, Орехова и Гуляйполя. Однако, по словам Жмайла, в Запорожском направлении построены три линии обороны, укрепленные минными полями и противодроновыми системами.

«Даже если россиянам удастся где-то прорваться, они упрутся в мощную стену обороны, которую преодолеть будет крайне тяжело», — отметил он.

Российские войска продолжают наносить удары по Запорожью ракетами, дронами и авиабомбами. В то же время, по словам эксперта, эффективность этих атак снизилась, по меньшей мере, вдвое — благодаря слаженной работе ПВО.

«Чтобы и „Шахеды“ не способны изменить ситуацию на фронте. Мы научились сбивать их разведчики, приводящие боеприпасы. У врага нет ни одного „супероружия“», — подчеркнул Жмайло.

По оценкам эксперта, даже если Украине придется отступать из отдельных населенных пунктов, ключевым приоритетом остается сохранение военных.

«Купянск, Покровск и Мирноград уже превратились в руины. Главное — удержать линию фронта. Россияне несут рекордные потери, и это их главный провал в 2025 году», — резюмировал Дмитрий Жмайло.

Напомним, Зеленский сообщил, что Покровск на сегодняшний день является главной целью российской армии, и заявил о наращивании группировки защитников для его обороны. По словам главы государства, враг хотел, чтобы Купянск был основной целью, но не имеет возможностей для наступления. В Новопавловском направлении ситуация более или менее стабильная; в Лимане захватчики полностью утратили наступательную инициативу; Времен Яр и Константиновка — без успеха противника; украинские силы немного продвинулись на Сумском направлении.