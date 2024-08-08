"Враг безумно давит": в ВСУ рассказали о сложных боях на двух "горячих" направлениях

Российские военные давят на Северском и Лиманском направлениях. Бросает в штурмы пехоту.

Об этом рассказал начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко в эфире Эспрессо.

"Это Северское направление, Лиманское, это и север, много где враг не останавливает попыток продвигаться, пробовать штурмовать. Это в большинстве случаев действия пехотных групп врага, штурмовых групп, их очень много в целом по фронту, по всему востоку, по всей линии разграничения", – отметил он.

По его словам, тактика врага – это бой отделениями. Он бросает в штурм группы оккупантов, понеся большие потери в живой силе.

"Враг в большинстве использует тактику, это бой отделениями, то есть группами 4, 5, 6, до десяти орков, они пытаются реализовывать тот потенциал, который у них есть, потенциал в огромном количестве применять живую силу, мы видим из возведения Генерального штаба ежедневно их потери, но, несмотря на это, враг шлено давит коптерами со сбросами, FPV–дронами, ударными БПЛА, довольно плотно работает артиллерией разных калибров, от минометов, заканчивая огромными пушками огромного калибра по нулевым позициям", — говорит Назаров.

Напомним, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь назвал минимальную задачу Путина до конца 2024-го.

Новости ТСН онлайн 14:00 8 августа. Ад на Сумщине, задержан 16-летний поджигатель, обыски в Днепре

Читайте также: