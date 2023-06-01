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Враг бросает в бой роты "Шторм-Z": Череватый заявил о больших проблемах с личным составом у россиян

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Враг бросает в бой роты "Шторм-Z": Череватый заявил о больших проблемах с личным составом у россиян

Враг бросает в бой роты "Шторм-Z" / Фото: Олег Синєгубов

Также россияне извлекают старое вооружение из баз хранения, однако элементы более современного вооружения у них еще тоже есть.

Российское командование из-за кризиса с личным составом привлекать так называемые роты "Шторм-Z", которые при военкоматах формируют из людей, имеющих проблемы с законом.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"У россиян сейчас наблюдаются большие проблемы с личным составом, поэтому к войне против Украины привлекается ряд частных военных компаний. Также в ход идет расконсервированная техника", — заявил Череватый.

По его словам, в войне против Украины привлечены не только ППК "Вагнер", но и такие как "Патриот", "Ветераны", "Факел", а также так называемый боевой резерв "БАРС".

"Сейчас у них последнее ноу-хау – они вынуждены от человеческого кризиса привлекать так называемые роты "Шторм-Z", которые при военкоматах формируют из людей, имеющих проблемы с законом. Мы знаем весь их кадровый состав, мы знаем потенциал их командования, знаем вооружение", — сообщил Череватый.

По словам спикера ВСУ, россияне уже извлекают старое вооружение из баз хранения, однако элементы более современного вооружения у них еще тоже есть.

Напомним, враг сосредотачивает свои силы на Марьинском направлении. Там продолжаются так называемые мясные штурмы города, в которых русская армия использует подразделения "Шторм" и "Шторм Z". Они идут в бой первыми.

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Дата публикации
Просмотры
634
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