Враг бросает все силы, чтобы нанести как можно больше вреда украинской энергетике: Шмигаль рассказал подробности ракетной атаки

Известно о повреждениях высоковольтной инфраструктуры и генерации в западных, центральных и восточных областях, из-за чего могут наблюдаться перебои с электроснабжением.

Во время последней атаки Россия выпустила по Украине более 50 крылатых ракет, большинство из которых сбила противовоздушная оборона.

Враг бросает все силы, чтобы нанести как можно больше вреда украинской энергетике.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Россия не может смириться с неудачами, а потому продолжает терроризировать население. Очередные попытки уничтожить украинскую энергосистему и лишить украинцев света, тепла, воды. Во время сегодняшней утренней атаки Россия выпустила более полусотни крылатых ракет, большинство из которых были сбиты нашими силами ПВО", – отметил он.

Шмыгаль напомнил, что известно о повреждении высоковольтной инфраструктуры и генерации в западных, центральных и восточных областях, из-за чего могут наблюдаться перебои с электроснабжением.

"Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрелов. Украинцев не сломать и не запугать", – подчеркнул премьер.

Напомним, Россия 10 февраля нанесла массированный ракетный удар по Украине, есть "прилеты" в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения, введены аварийные отключения.

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