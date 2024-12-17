Враг дальше "срезает" Времевский выступ, что грозит окружением ВСУ – аналитики

Российские войска продолжают "срезать" Времевский выступ в Донецкой области, что грозит окружением украинских бойцов.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

По информации аналитиков, самая сложная ситуация в районе Великой Новоселки сейчас на отрезке Макаровка – Благодатное – Сторожево.

"После захвата Благодатного противник постоянно стягивает пехоту в село малыми группами, а также продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой, чтобы отрезать последнее, ведь оно им никак не дается. Отдельно прослеживаются попытки заходить в само Сторожево, чтобы там также занять позиции и закрепиться", – говорится в сообщении Deep State.

Там отметили, что все движения российской армии направлены на окутывание Великой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации села.

Аналитики также напомнили, что несколько дней назад украинские войска устроили "накат" в село Новый Комар. Он был успешен, ведь оккупанты "смогли засесть в селе".

На сегодня же самая критическая ситуация вокруг Макаровки.

"На сегодняшний день наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки, что может стать неприятным следствием, а ее просто продолжают усиливать вместо того, чтобы решать и выставить более важные приоритеты", — считают в Deep State.

Ранее военный журналист Богдан Мирошников сообщил, что враг сумел частично восстановить позиции в Новом Комаре. Самая опасная ситуация – в Великой Новоселке, где россияне пытаются вернуть утраченные позиции и продвигаться дальше.

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