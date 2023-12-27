"Враг давит": Тарнавский рассказал о боях в районе Роботиного Запорожской области

Тарнавский отметил, что в его операционной зоне ВСУ ведут как оборону, так и наступление.

В районе Роботино Запорожской области оккупационные войска проводят активные штурмовые действия.

Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью "ВВС News Украина".

"Что такое Роботино? Это тот участок местности, где враг имел потери в территории. Где сегодня он давит, проводит активные штурмовые действия. Но во время наступления врага на любом участке, поверьте мне, есть как положительные, так и негативные последствия для них". Они пытаются добиться успеха, а для нас важно удержаться и дать четкое отпор", — рассказал он.

Тарнавский объяснил, что на сегодняшний день противник активизировался на всем участке фронта, и где-то он определил направление главного удара, а где-то отвлекающее.

"Так вот, по отношению к Авдеевке — она находится в направлении главного их удара. Марьинка — это другое направление. Новомихайловка — это, например, отвлекающее направление. Новопавловское направление тоже имеет свою цель", — подчеркнул генерал.

Он добавил, что в его операционной зоне украинские силы ведут как оборону, так и наступление.

"На некоторых участках мы проводили наступательные действия и затем переходили к обороне. Но это процентов 15, 20, 30. А на остальных участках мы проводим активные штурмовые действия", – отметил он.

Напомним, ранее Тарнавский рассказал, что обстановка в районе Авдеевки Донецкой области постоянно меняется.

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