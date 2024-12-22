Враг дистанционно разбрасывает на Херсонщине ловушки-"ежи": как они действуют (фото)

Что нужно делать, если наехали на такой металлический треугольник.

В Херсоне и области российские оккупанты дистанционно разбрасывают на автодорогах ловушки-"ежи". Во время движения после наезда на "ежа" в автомобиле повреждается колесо, а после остановки на место прилетает дрон со взрывчаткой.

Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Городские власти призвали всех водителей быть бдительными за рулем и предупредили о том, что нужно делать, если авто наехало на такую ловушку.

В Херсонской городской военной администрации сообщили о ловушках-ежах Фото: Официальный телеграмм-канал Херсонской городской военной администрации

"Пытайтесь добраться до более безопасного места для замены колеса. Будьте внимательны и осторожны!" – объяснили там.

Напомним, на ночь 22 декабря по Украине кружили вражеские беспилотники. Кое-где раздались взрывы, а именно в Херсоне, на Сyмщине, Полтавщине и Запорожье.

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