Враг двигается круглосуточно: россияне давят на Мирноград – детали от ВСУ
Украинские защитники усиливают группировку в городе.
Российская оккупационная армия оказывает давление на Мирноград в Донецкой области. Захватчики пытаются перерезать сухопутное сообщение между этим городом и Покровском. Россияне намерены оцепить город, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое.
Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Военные подчеркивают, что десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение армии РФ в районе Красного Лимана.
"Северную часть Мирнограда россияне пытаются штурмовать малыми пехотными группами. Враг двигается круглосуточно, а для корректировки своего перемещения использует воздушные дроны", - говорится в сообщении 7 корпуса.
Отмечается, что украинские защитники усиливают группировку в городе для защиты южных окраин. В этой зоне противник пытается накапливать живую силу для дальнейших попыток продвижения.
По данным военных, на северо-востоке Мирнограда 38 отдельная бригада морской пехоты взяла в плен четырех российских оккупантов, пытавшихся штурмовать город. Трое из задержанных – бывшие заключенные, вышедшие на свободу благодаря подписанию военных контрактов. По словам оккупантов, перед штурмом они четыре дня жили в подвале одного из зданий соседнего населенного пункта. Штурмовики не были снабжены ни едой, ни водой.
Напомним, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что ВСУ зачистили центр Покровска и улучшили ситуацию у вокзала. По его словам, пока нельзя сказать, что ситуация полностью стабилизирована, однако "признаки стабилизации с нашей стороны уже присутствуют".