"Враг гатил так, что содрогался весь Кропивницкий" — глава областной военной администрации

В городе раздавалась сирена.
Российские войска обстреляли ракетами Канатово в Кировоградской области. Сирену в Кропивницком включили в 05:11. Были слышны взрывы. Воздушная тревога продолжалась до 08:08.
Об этом в своем Телеграмм-канале написал глава областной военной администрации Андрей Райкович.
"Враг гатил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", — написал Андрей Райкович.
О последствиях обстрелов глава ничего не сообщил.
“Сегодня впервые в Кировоградской области была столь длительная воздушная тревога. В соцсетях появились домыслы, что происходят обстрелы разных объектов Кропивницкого и области, была паника. Уважаемые жители региона, очень прошу вас ориентироваться только на официальную информацию. Потому что паника – еще один враг в настоящее время”, — написал в своем Телеграмм-канале председатель областного совета Сергей Шульга.
Ранее стало известно, что в Ахтырке Сумской области и продолжается артобстрел армией Российской Федерации.
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