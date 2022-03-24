Враг готовит химические атаки: что следует делать во время нападения

Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает: враг готовит химические атаки.
О центре сообщает в соцсетях.
Каналы Россия ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население России по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине нет таких лабораторий.
В случае химической атаки следует:
- Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.
- Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.
- Включение ТВ или радио для получения инструкций.
- Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.
При эвакуации во время химической атаки:
- Возьмите аптечку.
- Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
- Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
- Оставьте помещение по лестнице.
- Не прикасайтесь к улице никаких предметов.
Напомним, на саммите НАТО 24 марта страны-члены планируют обсудить вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия.
Еще 10 марта в Белом доме предупредили, что если РФ попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.
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