Враг готовит химические атаки: что следует делать во время нападения

Враг готовит химические атаки: что следует делать во время нападения

Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает: враг готовит химические атаки.

О центре сообщает в соцсетях.

Каналы Россия ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население России по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине нет таких лабораторий.

В случае химической атаки следует:

Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.

Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.

Включение ТВ или радио для получения инструкций.

Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

При эвакуации во время химической атаки:

Возьмите аптечку.

Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

Оставьте помещение по лестнице.

Не прикасайтесь к улице никаких предметов.

Напомним, на саммите НАТО 24 марта страны-члены планируют обсудить вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия.

Еще 10 марта в Белом доме предупредили, что если РФ попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.

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