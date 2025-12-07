- Дата публикации
Враг готовит масштабную наступательную операцию – военный эксперт раскрыл, где именно
Военный эксперт Виктор Кевлюк заявил, что РФ может готовить наступление на Запорожье.
Российские войска наращивают активность в Запорожской области и смежных направлениях, что может свидетельствовать о подготовке масштабной наступательной операции на Запорожье.
Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.
По его словам, самая сложная ситуация сейчас наблюдается на гиляйпольском направлении. Российские силы пытаются прорваться к Покровскому и уже ведут бои за Гуляйполе.
"Противник, имея преимущество в живой силе и вооружении, прорвал тактическую зону обороны на фронте около 30 км. Это позволяет говорить о подготовке дальнейшей наступательной операции в направлении Запорожья", - отметил Кевлюк.
Дополнительным признаком планов врага он назвал активизацию 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ в районах Степногорска и Плавней — россияне пытаются выйти на более близкие подступы к областному центру и получить возможность обстреливать город артиллерией.
Несмотря на это, эксперт считает, что в ближайшие месяцы масштабного штурма не будет:
"Операция по захвату Запорожья не начнется раньше весны. Враг не сможет сделать это быстро. Но активность россиян на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей свидетельствует о подготовительных действиях".
Напомним, по информации военного эксперта Станислава Бунятова Османа, российские войска значительно активизировали наступательные действия, задействовав большое количество живой силы. Главной целью атак остается захват Мирнограда и создание преимуществ для дальнейшего продвижения на ключевые логистические узлы.