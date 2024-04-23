Враг готовит наступление на Донетчине, но западная помощь ВСУ может сорвать его – ISW

Российские войска планируют широко проникнуть вглубь позиций ВСУ к северо-западу от Авдеевки Донецкой области. Но наступательные усилия врага могут быть ограничены благодаря получению военной помощи Украиной от ЕС и США.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские оккупанты сосредоточили силу размером с дивизию на линии Бердичи-Новокалиново к северо-западу от Авдеевки в составе в основном четырех бригад Центрального военного округа своих вооруженных сил.

Задачи и цели РФ на фронте сейчас

Также читайте Армия РФ пытается выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра – Генштаб

По оценкам аналитиков, эти российские силы имеют три взаимодополняющих задачи: продвижение к западу от Бердичев, в направлении поселка Очеретино, от Очеретино дальше к западу вдоль дороги 00544 (Керамик-Мирноград), к северу в направлении поселка Новокалиново.

Эти планы РФ направлены на поддержку целей оперативного уровня – выхода на административную границу Донецкой области через выход на Покровск.

Сообщается, что наступательные операции россиян в этих трех районах к северу и северо-западу от Авдеевки привели к созданию трех небольших выступов вдоль линии фронта протяженностью около 7 км. Однако каждое из выступлений сейчас слишком узкое, чтобы быть полноценными отправными точками для дальнейших наземных наступательных операций, которые позволили бы широко окружить территорию к западу от Авдеевки.

"Состав сил, плотность и общая геометрия поля боя в этом районе свидетельствуют о том, что российские войска сейчас надеются объединить усилия из всех трех выступлений для создания более широкой бреши вдоль линии Бердичи-Новокалиново", — оценивают в ISW.

Читайте главные новости дня:

В то же время у российских захватчиков нет достаточного времени подготовиться к более широкому прорыву, поскольку арсенал украинских войск в ближайшее время будет пополнен военной помощью от стран Европы и США, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях.

Аналитики также напомнили сделанное накануне заявление верховного комиссара ЕС Жозепа Борреля, сказавшего, что первые поставки артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии прибудут в Украину до конца мая-начала июня.

Западная помощь позволит ВСУ выдержать наступательные операции врага

"Способность выровнять соотношение артиллерийских обстрелов с силами агрессора на поле боя будет иметь решающее значение для способности сил обороны лишить российские войска инициативы и замедлить темпы их продвижения на Авдеевском направлении", — говорится в отчете Института.

В то же время российские войска усиливают темпы продвижения на тактическом уровне в других районах на фронте, а именно на Лиманском направлении и западнее и юго-западнее Донецка. Цель врага – скорейшее закрепление оккупированных территорий.

Также читайте Как помощь США повлияет на войну в Украине — прогноз The Guardian

Как считают аналитики ISW, российское военное командование осознает, что по прибытии западной помощи ВСУ "окно" наступательных возможностей закроется. Поэтому враг пытается закрепить наступательные успехи до получения украинцами военной помощи от партнеров.

В Институте изучения войны прогнозируют, что в течение следующих недель оккупанты продолжат получать тактические победы вдоль линии Бердичи-Новокалиново и в других районах ведения боевых действий в ожидании прибытия в Украину западной помощи.

"Закрывающееся окно ограниченных украинских ресурсов, скорее всего, не позволит российским войскам превратить тактические успехи в оперативно значимые победы, хотя некоторые из них и возможны. Получение Украиной западной помощи позволит ВСУ выдержать будущие наступательные операции, к которым готовятся войска РФ", – проанализировали в ISW.

Напомним, в Госдепартаменте США сообщили, что новый пакет военной помощи Украина получит "очень скоро", а именно после его окончательного одобрения в Конгрессе.

Читайте также: