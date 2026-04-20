Враг готовит наступление широким фронтом: что происходит на Покровском направлении - обозреватель

На Покровском направлении сохраняется сложная ситуация: российские войска активизировали наступательные действия и концентрируют усилия на нескольких ключевых участках.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Наибольшее внимание противник уделяет окончательному захвату Гришиного. Параллельно оккупанты пытаются совершить обходной маневр вблизи Новоалександровки, используя рельеф местности. Вероятной целью таких действий является продвижение в село Доброполье, расположенное примерно в 2,5 км от одноименного города.

Интенсивные боевые действия продолжаются и в районе Родинского. По словам обозревателей, контроль над территорией там минимальный с обеих сторон. Фактически эта зона превратилась в так называемую «круговую зону», через которую российские войска постоянно пытаются прорваться.

Также не прекращаются атаки в направлении Белицкого.

Эксперты отмечают: если противнику удастся захватить Гришино, следующими целями могут стать Родинское и Доброполье.

Кроме того, оккупанты накапливают силы в районе Софиевки и Шахового, что может свидетельствовать о подготовке удара по Доброполью сразу по двум направлениям. Из этого района не исключается дальнейшее продвижение в сторону Дружковки.

В общем, ситуация на направлении оценивается как сложная. Аналитики предполагают, что по завершении подготовительных действий российские войска могут начать наступление широким фронтом.

Вероятно, в весенне-летней кампании ключевыми для противника станут направления Доброполья, Дружковки, Константиновки и Лимана.

Напомним, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российская оккупационная армия готовится к усилению наступательных действий на фронте. В частности, россияне занимаются восстановлением боеспособности своих подразделений.