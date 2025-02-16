Враг готовит новые штурмы на Сиверском направлении: какую тактику применяют россияне

Россияне при штурмах используют технику, оснащенную средствами радиоэлектронной борьбы.
Россияне готовятся к новым штурмам на Сиверском направлении, восполняя потери личного состава. Разведка сообщает, что на полигонах Лисичанска противник готовит дополнительные штурмовые группы.
Об этом сообщил начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы" бригады НГУ "Рубеж", которая держит оборону на этом участке фронта, Богдан Пантьо в эфире национального телемарафона.
По его словам, россияне во время штурмов используют как тяжелую технику, так и квадроциклы и даже мотоциклы. При этом вражеская техника оборудована средствами РЭБ, что мешает работе украинских операторов дронов.
“Штурмы не каждый день, но интенсивные. Их не бывает только один, они идут сразу на всю полосу ответственности, идут на 2 – 3 стыка бригад, соответственно, отбиваемся на все стороны”, – рассказал Пантьо.
В то же время он отметил, что врагу не удается добиться успеха на этом участке фронта, а это его деморализует.
Напомним, на Сиверском направлении Силы обороны пленили большое количество военных армии РФ.
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