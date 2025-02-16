Враг готовит новые штурмы на Сиверском направлении: какую тактику применяют россияне

Россияне готовятся к новым штурмам на Сиверском направлении, восполняя потери личного состава. Разведка сообщает, что на полигонах Лисичанска противник готовит дополнительные штурмовые группы.

Об этом сообщил начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы" бригады НГУ "Рубеж", которая держит оборону на этом участке фронта, Богдан Пантьо в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне во время штурмов используют как тяжелую технику, так и квадроциклы и даже мотоциклы. При этом вражеская техника оборудована средствами РЭБ, что мешает работе украинских операторов дронов.

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“Штурмы не каждый день, но интенсивные. Их не бывает только один, они идут сразу на всю полосу ответственности, идут на 2 – 3 стыка бригад, соответственно, отбиваемся на все стороны”, – рассказал Пантьо.

В то же время он отметил, что врагу не удается добиться успеха на этом участке фронта, а это его деморализует.

Напомним, на Сиверском направлении Силы обороны пленили большое количество военных армии РФ.

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