Враг готовится к еще большей атаке на Авдеевку: в военной администрации рассказали, когда именно

Виталий Барабаш отмечает, что как только подсохнет грунт, начнется следующая волна наступления на Авдеевку.

Российская оккупационная армия готовится к еще большей атаке на Авдеевку.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо".

"По большей части используя пехоту, враг давит на Авдеевском направлении. Захватчики лупят круглосуточно по городу и позициям ВСУ. Враг готовится к еще большей атаке на Авдеевку. Первая волна отличалась от второй, а третья будет отличаться от предыдущих. В настоящее время оккупанты подтянули технику, резервы личного состава, но погодные условия не позволяют им использовать технику. Как только подсохнет грунт, однозначно они пойдут", — предположил Барабаш.

Начальник Авдеевской городской военной администрации также добавил, что Силы обороны крепко держат линию обороны возле Авдеевки.

"Россияне больше бросают свой личный состав в штурмы на севере, в направлении коксохима. Но линия обороны держится, и никаких прорывов нет", — подчеркнул Барабаш.

Напомним, спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь рассказал о боях за Авдеевку. Так, оккупанты продолжают точечные атаки пехотой, собирают боеприпасы и резервы для новых волн наступления на город.

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