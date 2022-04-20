Враг готовится к наступлению на Донецком и Таврическом направлениях – Генштаб ВСУ

Враг готовится к наступлению на Донецком и Таврическом направлениях – Генштаб ВСУ

Российская армия разведывает возможность выхода на Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях противник осуществляет разведку маршрутов выдвижения и подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выходу на Славянск с северо-востока.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. С территории российской федерации перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа", — сообщает Генштаб.

Напомним, на Волынском и Полесском направлениях враг 20 апреля активных действий не предпринимал. В то же время сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил войск РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины с использованием аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.

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