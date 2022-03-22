Враг готовится к очередной волне наступления, но имеет проблемы с личным составом – Маляр

Россия пытается пополнить свои силы за счет того, чтобы втянуть Беларусь в эти вещи, сказала заместитель министра обороны.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что российская армия пытается сейчас перегруппировать свои войска и готовится к очередной волне наступления, чтобы продвигаться вглубь территории государства.

Об этом она сказала в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Мы сейчас наблюдаем с вами период, когда враг пытается перегруппировать свои войска. Часть войск он стягивает к границам Украины и, очевидно, не оставляет свои планы и готовится к очередной волне наступления, чтобы продвигаться вглубь территории. Но мы с вами также наблюдаем проблемы, с которыми сталкиваются войска Российской Федерации. Ключевая проблема у них – с личным составом", – отметила замминистра.

Она напомнила, что сейчас в РФ вынуждены даже организовать скрытую мобилизацию своих сил.

"И российское общество такое противоречивое: с одной стороны, они практически там в полном большинстве поддерживают войну в Украине, которую они называют "операцией". Но так же они все боятся мобилизации или призыва, потому что у них с 1 апреля призыв начинается весенний. Они боятся, чтобы их направляли в Украину. Они не хотят, чтобы их дети, сыновья, мужчины здесь гибли. Поэтому вот этот страх внутренний как раз усложняет процесс формирования, пополнения личного состава", – объяснила Маляр.

Пополнить личный состав РФ хочет за счет войск Беларуси

Она отметила, что именно поэтому Россия сейчас пытается вовлечь в войну Беларусь.

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"Поэтому мы с вами также видим, что Российская Федерация пытается пополнить эти силы за счет наемников из других стран, за счет того, чтобы вовлечь Беларусь в эти вещи. И потому сейчас как раз происходит этот процесс, когда Россия всячески ищет, каким образом пополнить личный состав", — добавила заместитель главы Минобороны.

В РФ также проблемы с логистикой, горючим и ранеными

"Мы также наблюдаем сейчас, что у них есть проблемы с логистикой, тыловым обеспечением – это проблемы с провиантом (питанием), с горючим, с тем, чтобы ремонтировать технику. И у них есть серьезные проблемы с их ранеными, потому что у них не отработана система спасения этих людей с боя. Там высокая смертность раненых. Они для них фактически – это не столь важные вопросы, между прочим", – рассказала Маляр.

Она отметила, что проблемы, с которыми столкнулся враг, фактически для Украины очевидны.

"Но мы не должны расслабляться, потому что враг не оставляет свои цели и мы видим, что во многих городах продолжаются сегодня бои, которые мы героически держим, но это очень сложная ситуация", — добавила замминистра.

Напомним, ранее 22 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты деморализованы и часто отказываются от боевых действий в Украине.