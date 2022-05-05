Враг хочет бить ракетами: мэр Ивано-Франковска отменил майские мероприятия и призвал жителей выехать за город

В День города, День памяти и 9 мая все запланированные мероприятия отменили.

В Ивано-Франковской общине отменены все публичные мероприятия, запланированные на 7-9 мая, поэтому жителей призывают выехать за город.

Об этом Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в соцсети.

"Есть определенная информация. Враг, к сожалению, хочет в дальнейшем бить ракетами. Поэтому 7-9 числа никаких публичных мер не будет проходить. В целях безопасности эти три дня прошу находиться дома, не скапливаться в публичных местах, или уехать за пределы города", – сказал Марцинков.

"Для вашей безопасности призываю все эти дни оставаться дома или за городом. Прошу с пониманием отнестись к этому предупреждению, не пренебрегать опасностью и реагировать на тревоги!", — подчеркнул Марцинков.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске девушек зовут поступать в добровольческие батальоны. Сейчас можно пополнить ряды трех формирований территориальной общины: участвующих в боевых действиях или охраняющих город.

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