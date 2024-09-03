Враг хочет обеспечить себе наступление на Покровск: военный обозреватель рассказал о штурмах еще одного города

Наступление на Покровск расширится, если россиянам удастся захватить Селидово, где сейчас ведутся жесткие бои.

Перед наступлением на Покровск россияне хотят захватить Селидово в Донецкой области.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV.

По его словам, вероятно, следует ожидать продвижения врага на Покровск, однако по состоянию на сегодняшний день россияне получили другую задачу.

"Они дальше пытаются штурмовать Селидово, поскольку это необходимо, чтобы обеспечить наступление на Покровск. Они пытаются дальше расширять свой фланг, обеспечивать свои фланги, расширять это выступление Покровского с юга", — сказал Попович.

По его словам, российские войска атакуют в сторону Невельского, в сторону Красногоровки, Галицыновка – в центре внимания.

"Там есть угроза окружения определенной группировки наших войск, которая находится как раз в районе этих населенных пунктов", — считает Попович.

Он считает, что в дальнейшем возникнет угроза и для Курахово, если продвижение россиян не остановить.

"В случае захвата Селидового, который держится на сегодняшний день, и там довольно жесткие бои идут, они смогут развернуть уже наступление на Покровск. До которого и так остается около 10 км", — сказал обозреватель.

Анаитик призвал покинуть Покровское гражданское население, ведь штурмы россиянами украинских городов в частности Временного Яра, Бахмута, Марьнки и других свидетельствуют, что населенные пункты идут "под снос".

Напомним, глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Сергей Рахманин отметил, что ошибочные решения командования, неэффективные резервы и "крайне неорганизованные" фортификации могли стать причинами более быстрого продвижения врага под Покровском, чем на других направлениях.

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