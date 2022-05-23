"Враг хочет отнять у нас право на жизнь": Зеленский предупредил, что ближайшие недели войны будут сложными

Президент попросил украинцев работать для победы, помогать армии и защищать нужды Украины на всех международных площадках.
В ближайшие недели войны будут сложными. И украинцы должны это отдавать себе отчет.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 23 мая.
"Но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться. Бороться и победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят отнять у нас не просто что-то, а все, что у нас есть. Включая право на жизнь для украинцев", – подчеркнул президент.
Зеленский объяснил, что каждый украинец может сделать для победы. Он попросил народ работать для победы, помогать армии и защищать нужды Украины на всех международных площадках.
"Чтобы победить, мы должны – каждый и каждая – работать для этого. В том числе и те, кто в тылу. Помогайте армии. Защищайте потребности нашего государства на всех международных площадках, к которым имеете доступ, в общении с иностранными журналистами, даже просто с вашими" друзьями и знакомыми за границей. Каждый голос имеет значение", — резюмировал президент.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов к прямой встрече с Путиным, но назвал единственное условие.
Ранее Зеленский заявил, что война закончится победой Украины, потому что другого выхода просто нет.
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