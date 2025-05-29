Война в Украине / © Associated Press

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Захватчики создают дополнительные зоны напряжения, в частности, на украинской границе, чтобы заставить Силы обороны перебрасывать резервы с других участков фронта .

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный обозреватель Денис Попович.

«Путин приказал создать „буферную зону“, фактически зону оккупации. Путин делает много вещей, не имеющих никакого военного смысла. Они будут пытаться создать эту буферную зону, если смогут. Попытаются продвинуться ближе к Сумам, а от Сум к границе всего 25–30 километров, и взять Сумы под огневой контроль ствольной артиллерии, чтобы обстреливать Сумы», — отметил Попович.

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По его словам, в этом случае Сумы могут повторить судьбу других украинских городов, разрушенных российской артиллерией, ракетами и авиабомбами.

«В дальнейшем это может создать предпосылки для непосредственного наступления на Сумы. Сейчас мы об этом не говорим как о реальности, а рассматриваем лишь гипотетические перспективы. Так же враги действовали в прошлом году по Харькову, когда пытались создать так называемую буферную зону, хотя фактически это тоже была зона оккупации. Аналогичные планы возможны и в отношении Чернигова, ведь звучали уже заявления о создании такой зоны в Черниговской области», — подчеркнул военный обозреватель.

Попович также добавил, что эти действия должны заставить украинское командование перебрасывать резервы по самым горячим направлениям.

«А в тех направлениях, освобожденных от резервов, осуществлять главное наступление. И это главное наступление – это Донецкая область, Покровское направление, Константиновка, то есть треугольник Константиновка – Торецк – Часов Яр. Именно на этом треугольнике, вероятно, развернутся основные боевые действия этим летом», — подытожил он.

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Ранее сообщалось , что на Сумском направлении противник накопил около 60 тысяч личного состава.

Мы ранее информировали, что украинские войска сохраняют определенные позиции в Белгородской и Курской областях .