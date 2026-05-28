Враг идет ва-банк: Братчук о ситуации на фронте

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

В Запорожском направлении украинские военные осуществляют контратакующие операции, однако российская армия продолжает давление и, по оценкам экспертов, может готовиться к масштабному летнему наступлению.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил военный эксперт и спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

«Пока россияне пытаются атаковать острова на Херсонщине, на Днепре, очевидно, и дальше будут продолжать это делать. Но Запорожский фронт чрезвычайно активен, он приоритетен для врага», — подчеркнул Братчук.

Реклама

По его словам, украинские Силы обороны проводят успешные контратакующие действия, в частности, на Степногорском отрезке фронта.

«Спецназначенцы ГУР поработали, здесь работает 253-й отдельный штурмовой полк „Арей“ Украинской добровольческой армии, который находится в составе ВСУ. Мы контратакуем, освобождаем наши территории», — отметил спикер.

В то же время он подчеркнул, что ситуация на направлении остается сложной из-за постоянных атак российских войск.

«Хотя ситуация сложная. Враг атакует, пытается атаковать и дальше. Россияне будут проводить большое летнее наступление, и мы это понимаем. Я думаю, что здесь есть некоторые признаки, что враг идет ва-банк», — добавил Братчук.

Реклама

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении враг наращивает силы и применяет дроны, усложняя оборону украинских войск.

Мы ранее информировали, что у ВСУ остается недостаток личного состава, однако частично эту проблему компенсируют беспилотные технологии.

Новости партнеров