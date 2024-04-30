Враг имеет определенное преимущество на нескольких направлениях и закрепился в Очеретино – какая ситуация на востоке

Подполковник Назар Волошин рассказал о боях на восточном участке фронта в Украине.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин сообщил, что ситуация на восточном фронте Украины обострилась, но контролируется Силами обороны Украины.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, самыми горячими являются Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское направления.

"В попытках захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, враг сосредоточил свои основные усилия на нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах. Противник активно атакует по всей линии фронта. В некоторых направлениях россияне имели тактические успехи, но происходит динамическое изменение ситуации", – рассказал Волошин.

Он добавил, что ВСУ и подразделения Сил обороны принимают все меры, чтобы выбить врага из Очеретино на Донетчине.

"К сожалению, врагу удалось прорваться и закрепиться в Очеретино. Часть, в которой находится враг – под нашим огневым контролем. ВСУ и подразделения Сил обороны принимают все меры, чтобы выбить врага оттуда. Сейчас там продолжаются тяжелые бои, ситуация находится под контролем ВСУ. Чтобы прорвать оборону в том направлении, вражеская армия привлекла четыре бригады. С нашей стороны принимаются все меры по стабилизации ситуации, в частности на Авдеевском направлении и возвращении контроля над селом Очеретино. С этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва ВСУ", – резюмировал Назар Волошин.

Напомним, эксперт объяснил, что помешало ВСУ держать оборону в Очеретино.

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