Враг имеет продвижение: военный аналитик рассказал о самых горячих участках в Донецкой области

На Покровском направлении враг сосредоточил около трех бригад.

Сейчас самая тяжелая ситуация в Донецкой области — на Покровском направлении и в районе города Часов Яр.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

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Он утверждает, что в районе Временного Яра оккупанты имеют определенные тактические успехи, а на Покровском направлении враг сосредоточил около трех бригад.

"На этом направлении оккупанты создали преимущество в живой силе 1:3. То есть трем бригадам сухопутных войск страны-оккупанта противостоит фактически одна бригада Вооруженных сил Украины. И, как видим, противостоят успешно", — отметил Снегирев.

По его словам, продвижение российской армии носит тактический характер. Как он пояснил, "это несколько сот метров".

"Преимущество в живой силе оккупационных войск компенсируется за счет именно тактико-технических характеристик западного вооружения в ВСУ. У западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальность поражения в полтора-два раза выше, чем у советских и российских РСЗО, имеющихся на вооружении оккупантов", — подчеркнул Снегирев.

Снегирев добавил, что новые поступления западной военной помощи еще больше помогут Силам обороны Украины противостоять противнику.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), россияне, вероятно, захватили еще одну деревню в Харьковской области.

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