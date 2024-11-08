Россия массово использует химические боеприпасы против ВСУ

Враг продолжает применять против Сил обороны Украины специальные боеприпасы, содержащие опасные химические вещества.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Россияне используют боеприпасы, снаряженные химическими агентами типа К-51 и РГ-ВО, предназначенными для распыления слезоточивых веществ во время беспорядков, являющихся запрещенным способом ведения войны. Кроме того, фиксируются случаи использования боеприпасов с неизвестными химическими соединениями.

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В октябре 2024 года подразделения радиационной, химической и биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировали 323 случая применения таких боеприпасов. С начала широкомасштабного вторжения РФ использует химические вещества на поле боя систематически — с февраля 2023 года было зафиксировано 4613 случаев применения опасных боеприпасов.

"Этим рф грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении", — говорится в сообщении.

Напомним, военный обозреватель сообщил о боях вблизи Вознесенки, Екатериновки, Новоселидовки и Берестков.

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