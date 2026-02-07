Верблюд / © Associated Press

Российские военные для доставки продовольствия и боекомплектов используют, в частности, ишаков, верблюдов и лошадей, поскольку не могут поддерживать нормальную логистику.

Об этом заявил соучредитель проекта DeepState Руслан Микула во время Киевского форума безопасности, сообщила корреспондентка Эспрессо Наталья Стареправо.

По его словам, реальное положение дел в российской армии резко контрастирует с ее громкими заявлениями о мощи и готовности к Великой войне.

«Вторая армия мира, они планировали воевать против всего НАТО, планировали дать бой США, Британии, годами воевать ради своих интересов, но в то же время они на пятом году масштабного вторжения не могут сохранять логистику», — отметил Микула.

Он подчеркнул, что именно поэтому противник вынужден использовать животных для обеспечения подразделений.

«Поэтому используют ишаков, верблюдов, лошадей и других животных для того, чтобы доставлять продовольствие и боекомплект. Или очень часто они все это на руках таскают», — добавил соучредитель DeepState.

Микула также рассказал, что оккупанты пытались применять животных и во время боевых действий.

«В декабре-январе они пытались выполнять штурмовые действия на лошадях», — сообщил он.

По его словам, использование животных в российской армии перестало быть единичным явлением и носит системный характер.

«В целом, использование экзотических животных уже давно не является новинкой. Да, летом все видели, как противник использует ишаков. Ближе к зиме уже появились верблюды», — сказал Микула.

В то же время, отметил аналитик, происхождение верблюдов, которых российские войска привлекают на фронте зимой, остается непонятным.

«Сейчас неизвестно, откуда россияне взяли верблюдов, которых они используют на фронте в условиях зимней погоды», — добавил он.

Микула подчеркнул, что российское командование не учитывает ни людей, ни животных.

«Противник использует все методы. Если раньше это были самокаты, то сейчас это уже экзотические животные… Я думаю, что им безразлично животных, поэтому они используют что угодно. Им на людей все равно, а на животных тем более», — резюмировал соучредитель DeepState.

Отдельно он обратил внимание на проблемы россиян с применением бронетехники.

По его словам, вместо нее противник все чаще использует легкую автомобильную технику, баги, мотоциклы и даже самокаты для штурмовых действий.

«И это подтверждает то, что для врага глубинные прорывы — это уже задача с большой звездочкой», — подытожил Микула.

Ранее сообщалось, что российские войска вынуждены преждевременно привлекать весенние резервы для штурмов на Славянском направлении.

Мы ранее информировали, что у россиян из-за отсутствия Starlink резко снизилось количество штурмов, а также фиксируются случаи стрельбы друг в друга среди оккупационной армии.