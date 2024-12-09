Враг изменил акцент атак на фронте: Генштаб сообщил о ситуации на передовой

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боевое столкновение.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.

На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленой Рощи, Заречного, Тернов, Ямполевки, Грековки, Надежды и Макеевки.

На Краматорском направлении оккупанты три раза атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Леонидовка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 российских атак.

На Времивском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

На Ореховском направлении оккупационные войска при поддержке авиации однажды штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Нестерянка.

На Гуляйпольском и Северском направлениях минувших суток враг активных действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Ранее Генштаб сообщил, что общие боевые потери российских оккупантов на утро 9 декабря составили 754 590 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.

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