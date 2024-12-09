Враг изменил акцент атак на фронте: Генштаб сообщил о ситуации на передовой

Ситуация на фронте остается сложной.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боевое столкновение.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.
На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленой Рощи, Заречного, Тернов, Ямполевки, Грековки, Надежды и Макеевки.
На Краматорском направлении оккупанты три раза атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.
На Торецком направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Леонидовка и Щербиновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 российских атак.
На Времивском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.
На Ореховском направлении оккупационные войска при поддержке авиации однажды штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Нестерянка.
На Гуляйпольском и Северском направлениях минувших суток враг активных действий не совершал.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Ранее Генштаб сообщил, что общие боевые потери российских оккупантов на утро 9 декабря составили 754 590 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.
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