Враг изменил правила игры: в ВСУ объяснили новую тактику российских дронов

Россияне изменили тактику в Харьковской области / © RG.ru

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Украинские Силы обороны вынуждают россиян постоянно трансформировать подходы к ведению боевых действий. В частности, в Харьковской области зафиксировали новую тактику россиян с применением дронов.

Об этом рассказал инспектор пограничной комендатуры «Шквал» Артем Дрозд для 24 Канала.

Россияне придумали новую тактику в Харьковской области

По словам Артема Дрозда, за последние полгода россияне существенно усилили воздушные атаки по Харьковской области. Враг увеличил количество авиаударов, использование КАБов и разведывательных дронов.

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По словам пограничника, противник фокусируется на минировании украинских логистических путей и пытается запускать беспилотники вглубь тыла для выявления потенциальных целей.

«Уже давно не секрет, что россияне хотят изолировать район боевых действий с распределением зон поражения. Часть вражеских расчетов беспилотных систем работает именно на передних позициях. Часть — на глубине от 5 до 20 километров от линии боевого столкновения, а остальные — более 20 километров вглубь украинской территории», — пояснил инспектор пограничной комендатуры «Шквал».

Он добавил, что российские операторы дронов имеют четкое распределение задач. Если пилоту поручено поразить транспорт на расстоянии около 40 километров от линии фронта, он будет игнорировать запросы собственной пехоты о помощи даже если украинские подразделения будут штурмовать позиции оккупантов рядом.

Его приоритетом остается поиск транспортных артерий и удар по логистике ВСУ, от чего также регулярно страдает гражданское население.

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«Сейчас противник не жалеет ресурсов для развития своих отдельных формирований в направлении БпЛА. Также он активно увеличивает количество этих формирований. Есть еще много работы. Наши расчеты зенитных перехватчиков — это наша отдельная гордость», — отметил Артем Дрозд.

Военный поделился случаем, когда во время пересечения открытого участка дороги детектор зафиксировал российский дрон, нацелившийся на машину. Когда экипаж уже готовился к экстренному выходу и бою, в воздухе раздался взрыв от работы украинского зенитного дрона-перехватчика.

Путин готовит масштабную мобилизацию в России

Напомним, Россия пытается продвинуться на фронте, несмотря на тяжелые потери, из-за чего осенью оккупанты планируют мобилизовать от 500 тысяч человек. По словам главы ЦПД Алексея Коваленко, часть новобранцев сразу бросят на восток для затыкания дыр, а других будут готовить около месяца для потенциального открытия нового направления.

Украине придется выстоять в тяжелых пехотных боях с привлечением дронов и авиабомб, однако руководитель ЦПД не согласен с уверенностью Кремля в результативности этого плана.

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Ранее российские власти пытались оградить население от ощущения войны, поэтому привлекали добровольцев большими денежными выплатами и исчерпывали ресурсы тюрем. Однако поток добровольцев уменьшается, что заставляет Владимира Путина разворачивать массовую мобилизацию для попытки перехватить инициативу на поле боя.

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