Враг изменил штурмовую тактику на Лимано-Купянском направлении: детали от главного сержанта

Оккупанты увеличили свои штурмовые группы до 10 человек в каждой.

Российские войска изменили свою тактику штурмовых действий на Лимано-Купянском, увеличив количество бойцов в штурмовых группах. А еще их активно прикрывают FPV-дроны.

Об этом главный сержант зенитно-ракетной батареи бригады "Рубеж" Андрей Галка рассказал в эфире "Эспрессо".

Боец сообщил, что 10 декабря российские оккупанты провели две штурмовые атаки на позиции украинских войск. Что касается общей оперативной ситуации на Лимано-Купянском направлении, то защитники заметили, что вражеская тактика штурмовых действий изменилась.

"Раньше россияне пытались штурмовать группами по 2-3 военнослужащих, которые пытались как можно ближе подойти к нашим позициям, а дальше сосредотачиваться где-то в окопах или блиндажах. Тех, кого нам не удалось уничтожить, сосредотачивались в этих норах, а потом уже группами по 5-10 человек пытаются атаковать наши позиции напрямую", – рассказал Галка.

Он добавил, что по врагу сразу работали роты огневой поддержки, минометы и FPV-расчеты.

По словам главного сержанта, теперь во время атаки каждого российского штурмовика прикрывают до пяти FPV-дронов.

"Они увеличили свои штурмовые группы до 10 человек на каждую. Далее эти 10 оккупантов разделяются на две пятерки и начинают активно продвигаться. Еще стоит добавить, что эти штурмовые группы активно прикрывают FPV-дроны. Их, без преувеличения, огромное количество. На каждого военнослужащего летит до 5 дронов в прикрытие", – рассказал Галка.

Напомним, накануне командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что российское военное командование поставило оккупантам задачу к Новому году зайти в Купянск и Купянск-Узловой.

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