Враг КАБами атаковал Запорожье: есть погибший, раненые и разрушения (фото)

Оккупанты нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по частному сектору.

Российские войска вечером 23 сентября устроили серию авиаударов по Запорожью. В результате атаки погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Иван Федоров, ГСЧС и Национальная полиция Украины.

После 21:00 в течение двух часов российская армия провела серию авиаударов по Запорожью. По предварительным данным, враг нанес шесть ударов КАБам по частному сектору.

В результате атаки погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения. Среди раненых оказались 13-летняя девочка и 15-летний парень.

В результате обстрела полностью разрушен частный дом, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие домовладения, многоэтажки, транспорт.

Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственного сооружения, гаража и открытой территории. Во время ликвидации последствий атаки волонтеры вывели из разрушенного дома собаку и передали соседям.

К работам привлекалось 67 спасателей и 13 единиц техники. На местах происшествия работают полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы Запорожья.

Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Последствия атаки на Запорожье/Фото: Национальная полиция

Последствия атаки на Запорожье/Фото: Национальная полиция

Последствия обстрела Запорожья/Фото: ГСЧС Запорожье

Последствия атаки на Запорожье/Фото: Национальная полиция

Последствия обстрела Запорожья/Фото: ГСЧС Запорожье

Последствия обстрела Запорожья/Фото: ГСЧС Запорожье

Последствия атаки на Запорожье/Фото: Национальная полиция

Последствия атаки на Запорожье/Фото: Национальная полиция

Напомним, российские войска атаковали Запорожье КАБами и в ночь на 23 сентября. В результате пострадали 22 человека и были разрушения.

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