"Враг – как на ладони": егерская бригада корректирует удары артиллерии ВСУ по позициям РФ (видео)

Егеря 71-й бригады ДШВ ВСУ показали, как наводят на вражеские цели артиллерию и выслеживают, откуда стреляет российский "Град" и куда для работы выезжает вражеский танк. Несмотря на арсенал новых технологий, обычный человеческий глаз артиллерийской разведки, бинокль и дальномер может сыграть на поле боя решающую роль.

Украинские военные показали видео работы по позициям РФ с наблюдательного пункта артразведки 71-й отдельной егерской бригады ДШУ, откуда враг – как на ладони.

"Если удалось сразу засечь цели и передать их – это большой плюс… Моя работа заключается в выявлении цели, чтобы конкретно передать точные координаты. Нас часто обстреливают – но мы наблюдаем, надо засечь, откуда стреляют", – рассказали украинские воины о своей работе.

Напомним, бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Запорожьем – впереди главные бои.

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