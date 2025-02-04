Враг массированно атаковал Черкасчину ударными БПЛА: что известно о последствиях

Область пережила очередную сверхсложную ночь.
Армия РФ массированно атаковала Черкасчину ударными беспилотниками. Возникли пожары.
Об этом пишет глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Детали атаки на Черкасчину
Как отмечается, по воздушным целям работали силы и средства ПВО. Всего уничтожены 12 "Шахедов" в пределах области. Однако не обошлось без последствий.
"В частности, в областном центре в результате вражеских атак возникли пожары на территории трех частных предприятий. В одном случае ликвидация еще продолжается", — отметил чиновник.
По предварительным данным, потерпевших нет.
"Обследование территории продолжается. Как и установление нанесенного ущерба", – завершил Табурец.
Напомним, 31 января Черкасскую область атаковали российские беспилотники "Шахед". В Черкассах есть повреждения из-за падения обломков.
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