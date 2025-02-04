Враг массированно атаковал Черкасчину ударными БПЛА: что известно о последствиях

Армия РФ массированно атаковала Черкасчину ударными беспилотниками. Возникли пожары.

Об этом пишет глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Детали атаки на Черкасчину

Как отмечается, по воздушным целям работали силы и средства ПВО. Всего уничтожены 12 "Шахедов" в пределах области. Однако не обошлось без последствий.

"В частности, в областном центре в результате вражеских атак возникли пожары на территории трех частных предприятий. В одном случае ликвидация еще продолжается", — отметил чиновник.

По предварительным данным, потерпевших нет.

"Обследование территории продолжается. Как и установление нанесенного ущерба", – завершил Табурец.

Напомним, 31 января Черкасскую область атаковали российские беспилотники "Шахед". В Черкассах есть повреждения из-за падения обломков.

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