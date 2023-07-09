"Враг местами оказывается в ловушке": Сырский — об успехах наступления ВСУ на Бахмутском направлении

Во время наступления украинской армии на Бахмутском направлении оккупанты "оказываются в ловушке", сообщили в ВСУ.

Украинские военные во время наступательных действий на Бахмутском направлении преуспевают и продвигаются вперед.

Об этом утром 9 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Бахмутское направление. Есть успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке", — написал он и прикрепил видео работы группы "Призрак" — отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

На кадрах видна успешная работа украинского снайпера. Снайпер с позывным "АЛЬФА" с 1200 метров одним выстрелом уничтожил врага. По словам Сырского, во время работы украинского военного за группой охотился вражеский БПЛА, который также удалось сбить.

Снайпер "АЛЬФА" с 1200 метров одним выстрелом уничтожил врага на Бахмутском направлении. ФОТО: сундуки с видео

Наступление ВСУ на Бахмут: каковы результаты по состоянию на 9 июля

Напомним, 8 июля прессслужба 28 ОМБр сообщила, что они успешно "выбили" оккупантов по посадке возле Бахмута. В частности, Пехотинцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода при поддержке артиллерии и минометов успешно выбили российских захватчиков с посадки южнее Бахмута.

По последней информации украинского командования, по состоянию на 9 июля россияне сосредоточили основные усилия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений. Так, на Авдеевском направлении во враг осуществлял безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Степное, Первомайское и Невельское Донецкой области. А на Лиманском направлении оккупанты осуществляли штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел.

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