Враг минирует лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Беларусью районах — Генштаб ВСУ

Враг минирует лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Беларусью районах — Генштаб ВСУ

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 2 июня.

"Одновременно осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с нашим государством районах. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси", — отметило командование.

На Северском направлении, по информации Генштаба, враг активных действий не предпринимал. Отмечается перемещение артиллерийских и мотострелковых подразделений, находившихся в районах обновления.

Ранее в Генштабе рассказали о ситуации на Криворожском направлении.

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